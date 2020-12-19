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РПЦ призывает к уголовной ответственности за пропаганду смены пола среди детей. «Операция является не чем иным, как уродованием и калечением человека»

Операции по смене пола для детей и пропаганда подобных изменений должны быть уголовно наказуемы в России. Об этом 19 декабря заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«И для взрослого человека такая операция (по смене пола) является не чем иным, как уродованием и калечением человека. Ну а подвергать таким операциям детей, я считаю, что это преступление, за которым должно следовать уголовное наказание. Так же, как и пропаганда подобного рода операций», — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РИА Новости).

По словам представителя РПЦ, такие операции не приводят к реальной смене пола, а только «создают иллюзию изменений».

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Комментарии (10)

Nerevar
Я ни одного случая смены пола до 18 лет не видела в России. Тем более операции эти просто так не делают, только по медицинским показаниям. Он, видать, не в курсе что такое калечат человека. Я бы с удовольствием ему наглядно объяснила что такое калечат, пусть в СПБ приезжает, на ринг со мной выйдет.
hal9000
Какая смена пола..??..)..всего навсего меняют причиндалы и пичкают гормонами шоб товарищ гендерно не комплексовал ..)..а так..никаких вам менструаций или не подходить по человечески..всё остаётся как и прежде..короч эт экспериментальная медицина тупо развод лохов на бабки...))
261860121
Нашей любимой Думе осталось ввести уголовную ответственность за отсутствие уголовной ответственности. А так за все остальное ответственны.
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