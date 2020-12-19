РПЦ призывает к уголовной ответственности за пропаганду смены пола среди детей. «Операция является не чем иным, как уродованием и калечением человека»

Операции по смене пола для детей и пропаганда подобных изменений должны быть уголовно наказуемы в России. Об этом 19 декабря заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.



«И для взрослого человека такая операция (по смене пола) является не чем иным, как уродованием и калечением человека. Ну а подвергать таким операциям детей, я считаю, что это преступление, за которым должно следовать уголовное наказание. Так же, как и пропаганда подобного рода операций», — сказал митрополит в эфире телеканала «Россия 24» (цитата по РИА Новости).

