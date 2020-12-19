Президент Чили заплатит 3,5 тысячи долларов за поход на пляж без маски

Президент Чили Себастьян Пиньера выплатит штраф в 3,5 тысячи долларов за то, что сходил на пляж без маски. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона Вальпараисо в Twitter.



«Региональное подразделение минздрава Вальпараисо сообщает, что приняло решение в отношении президента страны Себастьяна Пиньеры, представившего жалобу на самого себя за неиспользование маски в публичном пространстве в субботу, 5 декабря. Решение предусматривает выплату штрафа, эквивалентного 2 551 450 песо (около $3,5 тыс.— Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

