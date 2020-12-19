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Президент Чили заплатит 3,5 тысячи долларов за поход на пляж без маски

Президент Чили Себастьян Пиньера выплатит штраф в 3,5 тысячи долларов за то, что сходил на пляж без маски. Об этом сообщает министерство здравоохранения региона Вальпараисо в Twitter.

«Региональное подразделение минздрава Вальпараисо сообщает, что приняло решение в отношении президента страны Себастьяна Пиньеры, представившего жалобу на самого себя за неиспользование маски в публичном пространстве в субботу, 5 декабря. Решение предусматривает выплату штрафа, эквивалентного 2 551 450 песо (около $3,5 тыс.— Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Фотография, на которой Пиньера стоял рядом с женщиной без маски, появилась в соцсетях в начале декабря. В Чили действуют ограничения, согласно которым на пляже можно находиться без маски, только если соблюдается дистанция в два метра. Президент сам сообщил о своем нарушении медицинским властям.

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Комментарии (2)

264551991
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Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
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