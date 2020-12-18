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На северо-востоке Петербурга полыхала «Тойота». Пламя успело коснуться стоящей рядом «Шкоды»

Легковой автомобиль горел вечером 18 декабря в Красногвардейском районе Петербурга. Пламя начало распространяться на стоящие рядом машины, но его успели вовремя остановить.

Как сообщает городское управление МЧС, около девяти вечера в экстренные службы поступило сообщение о пожаре у дома № 37 на Ириновском проспекте.

Как оказалось, огонь охватил легковой автомобиль Toyota. До того, как его потушили, в машине успел выгореть моторный отсек и салон. Помимо этого, частично пострадала стоящая рядом Škoda.

Пожар был полностью ликвидирован в 22:05. Сведения о пострадавших не поступали.

Видеозапись, на которой запечатлена работа пожарных, опубликована в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Судя по кадрам, рядом со сгоревшей машиной были припаркованы несколько автомобилей. Если бы не оперативное вмешательство специалистов, подсчитывать ущерб пришлось бы гораздо большему количеству автовладельцев.

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Комментарии (1)

Olga L
На северо-востоке? Может, просто на востоке?
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