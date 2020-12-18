Петербургские гостиницы из-за новогодних ограничений потеряют 1 млрд рублей. На эти деньги бизнес рассчитывал дожить до апреля

По его словам, по сравнению с прошлым годом гостиницы не досчитаются от 1,7 до 2 млн рублей. Виной тому, в том числе, международные ограничения и закрытые границы. Вместо загрузки в 60–70% отели планировали 40%, но введенные городскими властями запреты обрушили показатель до 18%. «Прямые потери от вводимых ограничений 700–800 млн суммарно по рынку», — сказал Мусакин.

Потери петербургских гостиниц из-за новогодних ограничений, введенных Смольным, составят 1 млрд рублей. Такие цифры привел в ходе онлайн-совещания со Смольным 18 декабря вице-президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Алексей Мусакин.

Дополнительно отели уже понесли затраты на покупку продуктов, сувениров, украшений. Не все долежит до снятия ограничений. Это еще 150–200 млн суммарных потерь.

Между тем, на доходы от новогодних каникул, которые являются высоким сезоном, гостиницы рассчитывали дожить до апреля.

«Первый квартал — всегда низкий сезон, когда отели показывают плановый убыток, мы зарабатываем в каникулы, а на операционную прибыль выходим только в апреле», — пояснил Алексей Мусакин.