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Автор «одного из самых неожиданных фильмов за историю кино» снимет «Гамлета-наоборот». Его сыграет женщина

Актриса Нуми Рапас, сыгравшая в шведской версии «Девушки с татуировкой дракона», снятой Нильсом Арденом, исполнит главную роль в «гендерно-обратной» версии «Гамлета». Экранизировать трагедию Уильяма Шекспира планирует шведский режиссёр Али Аббаси («На границе миров»), об этом сообщает Deadline.

«Шекспир украл у нас историю Гамлета. Сейчас пришел черед потребовать ее обратно и создать столь безумную и кровавую версию, что он перевернется в гробу. Сделаем Гамлета снова великим!» — прокомментировал задумку Абасси, учившийся режиссуре в Датской национальной киношколе.

Почему на роль Гамлета было решено взять женщину, не поясняется. Над сценарием будущей ленты работает исландский писатель и поэт Сьон Сигурдссон. Планируется, что съёмки стартуют осенью 2021 года.

Один из предыдущих фильмов Али Аббаси — «На границе миров» — получил от критика Антона Долина эпитет «одного из самых неожиданных фильмов за всю историю кино».

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Комментарии (5)

Modest_5e4ce41f7533b
После африканского фюрера уже ничто не может удивить.
f0ntan
Гамлет наоборот - это ерунда. Пусть снимут наоборот Отелло! И в обратной версии Отелла - негритянка будет душить на кровать своего Дездемона
Мойше
Гамлет баба?
Как это по-шведски
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