Автор «одного из самых неожиданных фильмов за историю кино» снимет «Гамлета-наоборот». Его сыграет женщина

Актриса Нуми Рапас, сыгравшая в шведской версии «Девушки с татуировкой дракона», снятой Нильсом Арденом, исполнит главную роль в «гендерно-обратной» версии «Гамлета». Экранизировать трагедию Уильяма Шекспира планирует шведский режиссёр Али Аббаси («На границе миров»), об этом сообщает Deadline.
«Шекспир украл у нас историю Гамлета. Сейчас пришел черед потребовать ее обратно и создать столь безумную и кровавую версию, что он перевернется в гробу. Сделаем Гамлета снова великим!» — прокомментировал задумку Абасси, учившийся режиссуре в Датской национальной киношколе.
Почему на роль Гамлета было решено взять женщину, не поясняется. Над сценарием будущей ленты работает исландский писатель и поэт Сьон Сигурдссон. Планируется, что съёмки стартуют осенью 2021 года.
Один из предыдущих фильмов Али Аббаси — «На границе миров» — получил от критика Антона Долина эпитет «одного из самых неожиданных фильмов за всю историю кино».