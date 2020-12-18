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В Петербурге любой желающий может стать Дедом Морозом, исполнив заветные мечты детей

В Петербурге проходит акция «Дерево желаний». Все желающие могут помочь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации — воспитанникам центров социальной помощи семье и детству, центров социальной реабилитации инвалидов и детей, центров содействия семейному воспитанию.

Организатором акции выступил Благотворительный фонд культуры семьи и детства. За несколько лет благодаря акции удалось исполнить мечты более чем 800 детей.

В центре внимания акции в первую очередь дети, состоящие на учете в центрах помощи семье и детям из 18 районов Петербурга. При помощи социальных работников они делятся своими мечтами с сотрудниками фонда. В акции также участвуют подопечные фондов Петербурга.

Список подарков размещается в Интернете на странице акции. Каждый желающий может стать Дедом Морозом для конкретного ребёнка, купив подарок в любом интернет-магазине и заказав доставку в фонд.

Традиционно в акции принимает участие губернатор Петербурга. Этот год не стал исключением. 18 декабря Александр Беглов лично снял с ёлки, установленной в Смольном, три открытки, сообщили в пресс-службе Смольного. Десятилетняя девочка Малика попросила интерактивную игру. Семилетний Владислав хотел бы получить в подарок от Деда Мороза чёрные туфли, брюки и белую рубашку для школы, а также кроссовки. Десятилетняя Зоя мечтает о наборе кистей и красок для рисования.

«В Петербурге есть хорошая традиция исполнять желания детей, которые они направляют Деду Морозу и вывешивают их на открытках на новогодней елке. Губернатор, члены правительства, бизнесмены, многие другие помогают этим пожеланиям сбыться», — сказал Беглов.

Градоначальник отметил, что можно выполнить сразу несколько детских желаний. Сейчас их на сайте 55 — дети просят куклы, конструкторы, развивающие игры и даже пижаму кенгуру.

«Больше всего меня тронуло пожелание мальчика, который лечится в онкоцентре. Он попросил для всех здоровья», — поделился губернатор.

Подробно о том, как принять участие в акции, можно узнать здесь.

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