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Только три страны из 16, куда можно слетать из России, соответствуют требованиям Роспотребнадзора. Среди опасных — Турция и Швейцария

Эпидемическая обстановка по коронавирусу соответствует всем критериям, установленным Роспотребнадзором, только в трех из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Это Танзания, Сейшельские Острова и Эфиопия.

Как сообщает 18 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, для возобновления авиасообщения со страной должны выполняться следующие условия:

  • показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тыс. населения;
  • среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней должен равняться или быть ниже 1%;
  • показатель распространения инфекции Rt не должен превышать 1.

«Всем критериям по состоянию на 13 декабря эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских Островах, в Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев — в Киргизии, Египте, на Кубе и Мальдивах, одному из трех — в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии», — говорится в сообщении. В Турции, Швейцарии, Белоруссии, Казахстане (с которыми Россия возобновила авиасообщение) эпидемиологическая обстановка не соответствует ни одному из трех критериев. Роспотребнадзор рекомендует путешествовать только в эпидемиологически безопасные страны.

После возвращения из-за границы россияне, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, должны сделать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней и разместить информацию о результате в ЕПГУ. До получения результатов теста надо соблюдать режим изоляции. За нарушение грозит штраф. К настоящему времени сумма этих штрафов превысила 23 миллиона рублей.

«В настоящее время в связи с несвоевременным прохождением обследования на COVID-19 в отношении российских граждан, вернувшихся из-за границы, наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 руб.», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Россия возобновила авиасообщение с 16 странами. К ним относятся Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.

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Комментарии (1)

Чёрт Опасный
То есть кафе закрывает, а заграницу мягко не рекомендует?)
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