ДТП с участием как минимум шести автомобилей произошло вечером 17 декабря на кольцевой автодороге в Петербурге. Об этом очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».
Как рассказали свидетели происшествия, оно произошло на 41-м километре внутреннего кольца КАД между съездами на Шафировский проспект и проспект Косыгина.
Судя по видеозаписи, которая опубликована в сообществе, в аварию попали порядка шести машин. Три из них имеют на корпусе логотипы каршерингового сервиса.
Как уточнил «Фонтанке» автор ролика Евгений, очевидцем последствий ДТП он стал примерно в 20:50. Были ли пострадавшие, разглядеть не получилось. Издание обратилось за подробностями произошедшего в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Согласно данным «Яндекс.Пробок», в районе аварии образовался транспортный затор, длина которого по состоянию на 22:30 составляет около километра.