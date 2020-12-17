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Финская сауна вошла в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО

Финская традиция впервые попала в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. 17 декабря таковой была признана сауна, сообщает министерство культуры и образования Финляндии.

«Сауна — неотъемлемая часть повседневной жизни и праздника, благополучия и образа жизни финнов. Сауна подчеркивает равенство людей и взаимное уважение. Традиции сауны — первое место Финляндии в списках нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, что уже повышает осведомленность о нашей культуре сауны во всем мире», — радуется министр науки и культуры Анника Саарикко.

Фото: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Почти 90 процентов финнов посещают парную один раз в неделю. Популярность отражается и на количестве саун: в Суоми их около 3,2 миллиона при населении в 5,5 миллиона.

Следующая номинация Финляндии на регистрацию в списке ЮНЕСКО — это традиционная игра на скрипке в общине Каустинен, которая берёт своё начало в XVII веке (секреты особого стиля игры на этом музыкальном инструменте местные жители передают из поколения в поколение вот уже несколько сотен лет), а также скандинавские традиции изготовления клинкерных лодок. Решение по ним примут в декабре 2021 года.

Фото: Jussi Hellsten, Helsinki Marketing

Список нематериального культурного наследия человечества составляется в рамках программы ЮНЕСКО «Шедевры устного и нематериального культурного наследия». Он призван привлечь внимание к нематериальному культурному наследию, чтобы сохранить и популяризировать традиции стран и народов мира.

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Комментарии (1)

Pilat
А можно в этот список ввести еще Джейн Псаки?
И Леху Обвального.
Оба яркое явление человеческого абсурда доведенного до абсолюта.
До них такого не было никогда.
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