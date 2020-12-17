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Российский спорт дисквалифицировали до 2022 года. Россия пропустит две Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию России на четырехлетнюю дисквалификацию отечественного спорта. Решение опубликовано 17 декабря на сайте организации.

Согласно решению, дисквалификация сокращена с четырех до двух лет. Таким образом, российские спортсмены не смогут принимать участие на Олимпиаде 2020 и 2022 годов, а также чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре под собственным флагом.

В январе специалисты WADA обнаружили изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которую передала российская сторона. Международные эксперты подозревают, что изменения были внесены специально, чтобы защитить нарушивших антидопинговые правила спортсменов, в настоящее время занимающих высокопоставленные посты.

Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российская сторона может оспорить решение WADA в течение 21 дня с момента вынесения вердикта.

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Комментарии (1)

Otkating
мутко гений. Не смог сдать экзамены в ПТУ. Потом и не пытался иституту водного транспорта (институт девок торгового флота) - ЗАОЧНО. Но в кабинете дырку за шкафом сделал. И теперь весь мир об этом знает, кроме русского гоблина.
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