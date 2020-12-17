Российский спорт дисквалифицировали до 2022 года. Россия пропустит две Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию России на четырехлетнюю дисквалификацию отечественного спорта. Решение опубликовано 17 декабря на сайте организации.



Согласно решению, дисквалификация сокращена с четырех до двух лет. Таким образом, российские спортсмены не смогут принимать участие на Олимпиаде 2020 и 2022 годов, а также чемпионат мира по футболу-2022 в Катаре под собственным флагом.

В январе специалисты WADA обнаружили изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которую передала российская сторона. Международные эксперты подозревают, что изменения были внесены специально, чтобы защитить нарушивших антидопинговые правила спортсменов, в настоящее время занимающих высокопоставленные посты.