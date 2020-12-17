Дания ужесточает закон об изнасиловании и запрещает секс без явного согласия вслед за Швецией

Дания 17 декабря ужесточила свой закон об изнасиловании, объявив секс без явного согласия преступлением.



Как передаёт Reuters, новый закон, принятый парламентом, расширил круг обстоятельств, которые могут определять изнасилование. Раньше сторона обвинения должна была доказать, что насильник применил физическое насилие или атаковал кого-то, кто не мог сопротивляться.

«Мы переходим от системы, в которой только принуждение и насилие считались изнасилованием, к системе, где должно быть согласие», — заявил ранее министр юстиции Ник Хеккеруп (цитата по Guardian). Министр добавил, что сексуальный партнер может выразить свое согласие устно или «косвенно» в зависимости от обстоятельств, пояснив, что «сексуальный язык может выходить за рамки слов».