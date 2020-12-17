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К Земле приближаются два астероида. Один размером с авиалайнер

Астероид размером с авиалайнер приближается к Земле и пройдет ближайшую точку от нашей планеты 18 декабря. Об этом сообщает НАСА.

Специалисты отмечают, что ближайшая точка траектории полета небесного тела к Земле будет находиться на расстоянии 6,97 миллиона километров, скорость — 7,65 километра в секунду. Диаметр небесного тела — от 26 до 52 метров.

В этот же день мимо Земли пролетит астероид диаметром от 5,3 метра до 12 метров. Его максимальная точка сближения с Землей составит около 791 тысячи километров.

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