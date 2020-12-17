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«Я еще не решил, пойду я на выборы в 2024 году или нет». Путин ответил на вопрос о жестоком обращении с Конституцией

Любимый журналист Путина, спецкор «Коммерсанта» Андрей Колесников спросил главу России, стоило ли так жестоко поступать в отношении Конституции ради обнуления президентских сроков.

Вопрос, заданный Андреем Колесниковым на пресс-конференции 17 декабря, звучал так:

«С легкой руки Валентины Терешковой появилась статья об обнулении ваших президентских сроков. То есть вы можете в 2024 году приступить снова. Вы правда готовы приступить или вы не хотели бы стать хромой уткой раньше времени? Про что вы думали, когда так активно солидаризировались с этой идеей? В глазах многих людей это было довольно жестоко в отношении Конституции. Оно того стоило?»

Владимир Путин был лаконичен в ответе:

«У меня есть одно универсальное правило: надо понимать, пойдет что-то, что мы делаем, на благо страны, или нет. Я еще не решил, пойду я на выборы в 2024 году или нет. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально решение от народа есть. Делать или нет, посмотрим».

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции состоялось с 25 июня по 1 июля 2020 года. Поправки позволят избираться Владимиру Путину ещё на два срока.

Полную трансляцию с пресс-конференции читайте на сайте «Фонтанки».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (17)

тат2007amg
"И последний фактор: я, при всей скромности моей собственной персоны, незаменим. Ни один военный и ни один гражданский деятель меня заменить не смог бы."
Как-то так..
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О кормчий, не оставляй нас в лихую годину!
Девственниц сонмы в раю успеешь ещё утешить!
С нами останься, Великий!
Пастырем будь нам и добрым отцом!
Grotesk
во-во, а в 24 годе " я конечно устал, но народ мой уход не поймет, про лошадей и переправу, про кольцо врагов, про есть он есть она, нет его - нет ее, про всенародный референдум на пеньках - народ просит"
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