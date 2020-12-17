В Петербурге раздали 30 тысяч бесплатных лекарств больным коронавирусом

Более 30 тысяч петербуржцев, находящихся на амбулаторном лечении, бесплатно получили лекарства от новой коронавирусной инфекции, говорится в отчете Межведомственного координационного совета от 17 декабря.



Также в нем уточняется, что количество вызовов такси, которые бесплатно доставляют пациентов на компьютерную томографию легких, увеличивается. За прошедшие сутки зарегистрировано 180 таких вызовов.

А фармацевтическая база Санкт-Петербурга начала доставку вакцины «Спутник V» по медицинским организациям, в которых разместятся пункты вакцинации. 14 пунктов уже полностью готовы к работе. Как писала «Фонтанка», вакцинация педагогов и соцработников начнется в ближайшие дни.