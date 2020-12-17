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В Петербурге раздали 30 тысяч бесплатных лекарств больным коронавирусом

Более 30 тысяч петербуржцев, находящихся на амбулаторном лечении, бесплатно получили лекарства от новой коронавирусной инфекции, говорится в отчете Межведомственного координационного совета от 17 декабря.

Также в нем уточняется, что количество вызовов такси, которые бесплатно доставляют пациентов на компьютерную томографию легких, увеличивается. За прошедшие сутки зарегистрировано 180 таких вызовов.

А фармацевтическая база Санкт-Петербурга начала доставку вакцины «Спутник V» по медицинским организациям, в которых разместятся пункты вакцинации. 14 пунктов уже полностью готовы к работе. Как писала «Фонтанка», вакцинация педагогов и соцработников начнется в ближайшие дни.

Кроме того, в отчете отмечается, что после стабилизации эпидемиологической ситуации в Петербурге на 48–49 неделях, теперь вновь отмечается рост распространения инфекциии. Накануне был зафиксирован рекорд — 1000 человек за сутки увезли в больницы.

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Комментарии (5)

264543611
Я лечусь на дому от короновируса, уже 3 неделя пошла. Никаких лекарств не предоставили. Врач на мой вопрос о лекарствах ответил, что арбидол - это мел, толку от него нет, а на азитромицин у меня аллергия. Поэтому выписал список на 3,5 тыс. и отправил в аптеку. Вот так обеспечивают лекарствами на дому больным короной 🤬 только по телевизору все красиво говорят. Отправила жалобу в Минздрав и Роспотребнадзор.
Мойше
Бойтесь данайцев дары приносящих.
Как бы от бесплатных лекарств не пришлось долго и упорно лечиться - побочки там вагон и маленькая тележка.
doorbal_
Что раздавали? По традиции советской - мазь Вишневского, зелень бриллиантовую и жгуты?
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