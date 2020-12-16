Число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге увеличилось в семь раз — с двух точек до четырнадцати. В ближайшее время они начнут принимать прививающихся — по 40 человек в день. Об этом сообщили «Фонтанке» 16 декабря в комздраве.



«Все упомянутые пункты готовы к работе и укомплектованы всем необходимым. В ближайшие дни туда будет доставлена вакцина с Фармбазы. Часть из них с пятницы начнет прививать группы риска. Пункты вакцинации расположены в разных районах города и созданы на базе существующих прививочных кабинетов районных поликлиник. Один пункт сможет принимать примерно 40 человек в день», — уточнили в Смольном.