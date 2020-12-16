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В Петербурге уже 14 пунктов вакцинации от COVID-19. В каждом ждут по 40 человек в день

Число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге увеличилось в семь раз — с двух точек до четырнадцати. В ближайшее время они начнут принимать прививающихся — по 40 человек в день. Об этом сообщили «Фонтанке» 16 декабря в комздраве.

«Все упомянутые пункты готовы к работе и укомплектованы всем необходимым. В ближайшие дни туда будет доставлена вакцина с Фармбазы. Часть из них с пятницы начнет прививать группы риска. Пункты вакцинации расположены в разных районах города и созданы на базе существующих прививочных кабинетов районных поликлиник. Один пункт сможет принимать примерно 40 человек в день», — уточнили в Смольном.

Как писала «Фонтанка», на данный момент в Петербурге привиты около 400 врачей. Всего в город поступило 5500 доз вакцины, еще 100 тысяч ждут до конца года. В первую очередь вакцинации в Петербурге входят более 110 тысяч человек. Это врачи, учителя, соцработники. Списки из желающих составят к 18 декабря.

Накануне вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев объяснил, почему Северная столица так неторопливо разворачивает прививочные пункты для вакцинации от коронавируса. Оказалось, дело в нехватке холодильников.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Чингачгук
Ну легко подсчитать, что при сохранении таких ударных темпов вакцинации на 70% населения города потребуется 49.3 лет
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