Число пунктов вакцинации от коронавируса в Петербурге увеличилось в семь раз — с двух точек до четырнадцати. В ближайшее время они начнут принимать прививающихся — по 40 человек в день. Об этом сообщили «Фонтанке» 16 декабря в комздраве.
«Все упомянутые пункты готовы к работе и укомплектованы всем необходимым. В ближайшие дни туда будет доставлена вакцина с Фармбазы. Часть из них с пятницы начнет прививать группы риска. Пункты вакцинации расположены в разных районах города и созданы на базе существующих прививочных кабинетов районных поликлиник. Один пункт сможет принимать примерно 40 человек в день», — уточнили в Смольном.
Как писала «Фонтанка», на данный момент в Петербурге привиты около 400 врачей. Всего в город поступило 5500 доз вакцины, еще 100 тысяч ждут до конца года. В первую очередь вакцинации в Петербурге входят более 110 тысяч человек. Это врачи, учителя, соцработники. Списки из желающих составят к 18 декабря.
Накануне вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев объяснил, почему Северная столица так неторопливо разворачивает прививочные пункты для вакцинации от коронавируса. Оказалось, дело в нехватке холодильников.