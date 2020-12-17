Биткоин обновил исторический максимум, перевалив за 22 тыс. долл.

Цена на биткоин, по данным торгов на бирже Binance, выросла на более чем 13% и впервые поднялась выше отметки в 22 тысячи долларов. Это исторический максимум для данной электронной валюты.

Как передает 17 декабря РИА «Новости», по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену по 20 с лишним биржам, к 06:19 мск биткоин подорожал на 13,49% (до 22 058 долларов); а на Binance — на 14,20% (до 22 069 долларов).

«Биткоин резко вырос после достижения уровня исторического максимума и сейчас торгуется выше 22 тысячи долларов. Я ожидал некоторой коррекции, но, видимо, та консолидация в диапазоне 17,5–19,5 тысячи долларов и была тем периодом, когда фиксировалась прибыль», — прокомментировал агентству независимый эксперт Мансур Гусейнов. По его мнению, если в течение пары дней «не произойдет резкого отката ниже 20 тысяч долларов», то рост валюты продолжится.