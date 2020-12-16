Летевший из Домодедово пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Пулково

Пассажирский самолёт, летевший из московского аэропорта Домодедово, совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Во время полёта была обнаружена техническая неисправность. Об этом вечером 16 декабря сообщает пресс-служба управляющей компании авиагавани «Воздушные ворота Северной столицы».



«В 20:03 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет Boeing 737 из Домодедово. На его борту находились 69 пассажиров. Во время полёта была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования. Службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна», — говорится в сообщении, которое поступило в редакцию «Фонтанки».