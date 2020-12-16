FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
73.42р89.32р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Летевший из Домодедово пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Пулково

Пассажирский самолёт, летевший из московского аэропорта Домодедово, совершил аварийную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Во время полёта была обнаружена техническая неисправность. Об этом вечером 16 декабря сообщает пресс-служба управляющей компании авиагавани «Воздушные ворота Северной столицы».

«В 20:03 в аэропорту Пулково совершил благополучную посадку самолет Boeing 737 из Домодедово. На его борту находились 69 пассажиров. Во время полёта была обнаружена техническая неисправность аэронавигационного оборудования. Службы и силы аэропорта были приведены в готовность к встрече воздушного судна», — говорится в сообщении, которое поступило в редакцию «Фонтанки».

Представитель ВВСС также добавил, что аварийная посадка в пункте назначения прошла благополучно. Петербургский аэропорт работает в штатном режиме.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

260551481
Забыли личный кофейный сервиз одного из пассажиров...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний