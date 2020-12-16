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Минобороны РФ опровергло информацию об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Министерство обороны РФ опровергло информацию об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом заявили в пресс-службе ведомства 16 декабря.

«Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем-то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. <…> Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня», — говорится в сообщении Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что штаб миротворческого контингента РФ непрерывно взаимодействует с генеральными штабами ВС Азербайджана и Армении по прямым каналам связи, в том числе для предотвращения возможных инцидентов, а также напомнили, что миротворцы действуют на территории непризнанной республики в соответствии с договоренностями Москвы, Баку и Еревана.

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения, добавили в Минобороны РФ.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские миротворцы якобы были окружены азербайджанскими военными в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Как пишет РБК, об этом в интервью армянскому медиа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, там сложилась кризисная ситуация и наблюдались проблемы со связью.

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