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Семак определился с составом на игру со «Спартаком»

Футбольный клуб «Зенит» назвал состав на матч 19-го тура чемпионата РПЛ против московского «Спартака», который пройдет в среду, 16 декабря.

Петербургская команда начнет встречу с первых минут в следующем составе: Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Алексей Сутормин, Вендел, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Малком, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Запасные игроки: Александр Васютин, Даниил Одоевский, Юрий Жирков, Дмитрий Чистяков, Данила Прохин, Данил Круговой, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Себастьян Дриусси, Андрей Мостовой, Станислав Крапухин.

Матч пройдет на «Газпром Арене», начало — в 20:00.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице с 38 очками, а «Спартак» отстает от него на три балла. Эта игра станет последней для обоих клубов перед зимним перерывом.

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