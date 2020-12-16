ДТП с участием трех автомобилей ограничило движение по петербургской дамбе. Об этом вечером 16 декабря сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений (КЗС) в социальной сети Instagram.
«Около 16 часов на мосту судопропускного сооружения С-2, 132 км САД КЗС Невская сторона, произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказали о случившейся аварии представители КЗС.
В пресс-службе также добавили, что проезд автотранспорта возможен только по левой полосе.
ДТП с участием трех машин ограничило движение по петербургской дамбе. Автомобилистам придется потесниться
ДТП с участием трех автомобилей ограничило движение по петербургской дамбе. Об этом вечером 16 декабря сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений (КЗС) в социальной сети Instagram.