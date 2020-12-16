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ДТП с участием трех машин ограничило движение по петербургской дамбе. Автомобилистам придется потесниться

ДТП с участием трех автомобилей ограничило движение по петербургской дамбе. Об этом вечером 16 декабря сообщает пресс-служба Комплекса защитных сооружений (КЗС) в социальной сети Instagram.

«Около 16 часов на мосту судопропускного сооружения С-2, 132 км САД КЗС Невская сторона, произошло ДТП с участием трех автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет», — рассказали о случившейся аварии представители КЗС.

В пресс-службе также добавили, что проезд автотранспорта возможен только по левой полосе.

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