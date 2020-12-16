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Петербург и Ленобласть утвердили соглашение о проезде льготников на общественном транспорте

При поездках из Петербурга в Ленобласть и обратно льготные категории граждан обоих регионов будут пользоваться одинаковыми преференциями. Законопроект об утверждении соответствующего соглашения Заксобрание Петербурга 16 декабря утвердило в третьем чтении.

Ветераны труда, тыловики, реабилитированные лица, пенсионеры, а также школьники из многодетных семей, проживающие в Ленобласти, смогут передвигаться по льготным проездным на метрополитене, 282 муниципальных и 83 смежных межрегиональных автобусных маршрутах, 46 троллейбусных маршрутах, 42 трамвайных маршрутах.

Аналогично будет обеспечиваться проезд петербуржцев из перечисленных категорий на 667 областных маршрутах.

Пенсионеры и жители старше 60 и 55 лет (для мужчин и женщин соответственно) смогут пользоваться 61 автобусным муниципальным и смежным межрегиональным маршрутом в Ленобласти.

В бюджете Петербурга на эти цели заложены 336,4 млн. руб. на 2021 год, на 2022 год — 444,1 млн и на 2023 год — 461,8 млн руб. В казне Ленобласти: 1004,7 млн руб. на 2021 год, 1038,7 млн на 2022 и 1076,9 млн руб. на 2023 год.

Накануне правительство Ленобласти утвердило субсидию в размере 670 млн руб. правительству Петербурга на проезд областных пассажиров-льготников по единому социальному проездному на городских маршрутах.

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