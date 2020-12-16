Осужденного за шпионаж американца Уилана при Байдене могут обменять на россиян

По его словам, при бывшем президенте обмен был невозможен из-за желания Дональда Трампа во время избирательной кампании дистанцироваться от темы России, несмотря на то, что Уилан обращался к главе государства. Адвокат уверен, что при Джо Байдене ситуация изменится.

«Идут переговоры, вопрос прорабатывается. Называются и другие кандидатуры на обмен, не только [Константин] Ярошенко и [Виктор] Бут», — цитирует 16 декабря заявление Владимира Жеребенкова РИА Новости.

Адвокат бывшего морского пехотинца и обладателя множества паспортов рассказал о возможном обмене его подзащитного при администрации Джо Байдена.

В июне 2020 года Московский суд признал американца Уилана шпионом и назначил ему 16 лет в колонии.



Сотрудники ФСБ задержали Уилана в Москве 28 декабря якобы «при проведении шпионской акции». Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Reuters отмечает, что Уилан является директором по безопасности компании BorgWarner, занимающейся поставкой автозапчастей. В середине 2000-х годов Пол Уилан служил в морской пехоте в Ираке, в 2008-м его уволили из вооруженных сил за воровство.



Лётчик Константин Ярошенко, отбывающий наказание в тюрьме «Данбери» штата Коннектикут, был приговорен в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в намерении перевезти крупную партию наркотиков. Россиянин вину отрицает, называя дело сфабрикованным, а арест провокацией.



Виктор Бут отбывает 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме «Мэрион». Он был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля-воздух». В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы. Обвинения в свой адрес россиянин отвергает.

