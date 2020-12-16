В Новосибирске осуждена сестра детского тубдиспансера, избивавшая малышей и таскавшая их за волосы

Вынесен приговор медсестре детской туберкулёзной больницы Новосибирска, которая била по лицу девочку и таскала её за волосы. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Александра Андриянова признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и приговорена мировой судьёй к году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.



«В суде установлено, что работник детской туберкулезной больницы жестоко обращалась с малолетним пациентом. Медицинская сестра 2 и 4 ноября 2020 года осуществляла над ребенком физическое насилие (в одном случае нанесла девочке удар ладонью по лицу, во втором — бросила на кровать, взяв ребенка за волосы)», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

