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В Новосибирске осуждена сестра детского тубдиспансера, избивавшая малышей и таскавшая их за волосы

Вынесен приговор медсестре детской туберкулёзной больницы Новосибирска, которая била по лицу девочку и таскала её за волосы. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Александра Андриянова признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и приговорена мировой судьёй к году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

«В суде установлено, что работник детской туберкулезной больницы жестоко обращалась с малолетним пациентом. Медицинская сестра 2 и 4 ноября 2020 года осуществляла над ребенком физическое насилие (в одном случае нанесла девочке удар ладонью по лицу, во втором — бросила на кровать, взяв ребенка за волосы)», — сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Перед законом должна ответить вторая медсестра, которой вменяют аналогичную статью Уголовного кодекса. Ещё одно уголовное дело по факту халатности пока расследуется.

Поводом для расследования стали видеоролики, появившиеся в Интернете в начале ноября. На одной из записей видно, как медсестра тащит ребенка за волосы и кидает на кровать. Автор ролика утверждала, что подобные жестокие действия были систематическими. На другом видео запечатлено, как другая медсестра бьет мальчика, лежащего в кровати.

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Комментарии (4)

veteran78
Ну кто будет серьёзно наказывать за беззащитного ребёнка ? Вот за бугая омоновца суд выдаст по полной.
Жора  
Мало дали этой твари!
krutgen
"признана виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" - что за формулировка?.. В её должностные обязанности не входит кого-то воспитывать.. Жестокое обращение с несовершеннолетним и ненадлежащее исполнение ...
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