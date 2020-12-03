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Медсестры, которые били и таскали детей за волосы в больнице Новосибирска, ответят перед судом

Генпрокуратура России взяла на особый контроль расследование ситуации в детской областной туберкулезной больнице Новосибирска, где медперсонал жестоко обращался с маленькими пациентами. Несмотря на жалобы людей, учреждение не проверяли уже четыре года.

Поводом для расследования стали видеоролики, появившиеся в Интернете в начале ноября. На одной из записей видно, как медсестра тащит ребенка за волосы и кидает на кровать. Автор ролика утверждала, что подобные жестокие действия были систематическими. На другом видео было видно, как еще одна медсестра бьет мальчика, лежащего в кровати.

Следствие установило, что 2 ноября, когда проснувшаяся девочка встала с кровати до подъема, 35-летняя медсестра посчитала, что она нарушает распорядок дня, с силой схватила ребенка за волосы и ударила по лицу, писал портал НГС со ссылкой на СУ СК по Новосибирской области. Затем 4 ноября, когда малышка снова проснулась во время тихого часа, женщина схватила ее за волосы и кинула на кровать. А 3 ноября 55-летняя медсестра, заметив, что мальчик не спит во время тихого часа, ударила его по спине.

Как сообщает 3 декабря пресс-служба Генпрокуратуры РФ, при проверке выяснилось, что большинство детей длительное время находились в стационаре без законных представителей, а персонал часто грубо обращался с ними и применял физическую силу. В апреле 2020 года 4-летняя девочка оказалась там без согласия законного представителя, и мать ее не навещала. Ни руководство учреждения, ни органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на происходящее не реагировали. Более того, несмотря на неоднократные жалобы граждан, областной минздрав не провел ни одной плановой проверки больницы с 2016 года. Областная прокуратура также установила, что в больнице не хватало персонала, и с восьми вечера до восьми утра дети оставались без присмотра нянь, пишет НГС.

По итогам прокурорской проверки были внесены представления в адрес регионального министерства и главного врача больницы. После этого в учреждении увеличили штат персонала и оборудовали игровую комнату. Виновных сотрудников уволили, в том числе сняли с должности заведующего.

В отношении двух медсестер возбудили уголовные дела по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В настоящее время расследование завершено, 3 декабря прокуратура утвердила обвинительные заключения и передала дела в суд. Еще одно уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) сейчас расследуется.

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Комментарии (5)

OdinokiyDupri
А как пардон, наличие проверки может остановить насилие?
Или они думают, что при прокуроре будет факт избиения и тогда они всех поймают? Или прокурор будет там ночевать всегда, в палате с малышами?
Проверяющие выйдут за порог и через минуту всех можно начать бить и унижать. Или запах прокурора должен внушить этим неблюдям вести себя пристойно.
Родители у этой девочки есть, которая в кадре? Они что предприняли, чтобы даму вразумить?
EveReady
Никакое эмоциональное выгорание не может оправдать такое отношение к детям. Понятно, что никого не посадят. В лучшем случае медсестре условка, а остальным выговор.
Я не кровожадный, то считаю, что преступления против детей надо карать жесточайше.
veteran78
" А кто не бьёт , скажи ..? "
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