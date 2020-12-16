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Германия из-за коронавируса уходит на общенациональный карантин, который называют самым жёстким в истории

В Германии из-за коронавируса вводятся крайне жесткие ограничения в общественной и частной жизни граждан, которые продлятся на протяжении новогодних праздников. Решение об этом было принято в ходе переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав федеральных земель в минувшее воскресенье. Общенациональный локдаун начнет действовать с 16 декабря по 10 января.

С 16 декабря в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений, елочных базаров. Запрещена продажа пиротехники, граждан призывают отказаться от фейерверков в праздники. Запрещена уличная продажа алкоголя. Школьники отправлены на каникулы или на дистанционное обучение. Земли имеют право ужесточить данные меры в случае стремительного роста заболеваемости. Встречи допускаются в группах не более пяти человек.

Контролировать соблюдение данных мер будет полиция и муниципальные органы правопорядка.

Решение об ограниченном карантине, принятое в конце октября, не принесло желаемого результата — число новых пациентов остается стабильно высоким, реанимационные отделения в больницах заполнены, в некоторых регионах система здравоохранения близка к коллапсу.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал принятые меры «радикальными». По его словам, «общественная и частная жизнь будет ограничена более жестко, чем когда-либо в истории ФРГ».

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Комментарии (4)

264515451
Погодите, шо, и маски в послушной Европе не помогли? Как же так! Или у них маски не скрепные? В Италии, Фонтанка пишет, смертность запредельная, Германия на жесточайший локдаун закрылась. Так ведь там м_а_с_к_и же носили!!! Что же это делается? Паника паника помогите)
virusanet
Тест на коронавирус дал положительный результат после проверки "Кока-Колой"
Skazochny
В этой Германии и так после пяти вечера как вымерли...
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