Германия из-за коронавируса уходит на общенациональный карантин, который называют самым жёстким в истории

В Германии из-за коронавируса вводятся крайне жесткие ограничения в общественной и частной жизни граждан, которые продлятся на протяжении новогодних праздников. Решение об этом было принято в ходе переговоров канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав федеральных земель в минувшее воскресенье. Общенациональный локдаун начнет действовать с 16 декабря по 10 января.



С 16 декабря в Германии закроется все, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений, елочных базаров. Запрещена продажа пиротехники, граждан призывают отказаться от фейерверков в праздники. Запрещена уличная продажа алкоголя. Школьники отправлены на каникулы или на дистанционное обучение. Земли имеют право ужесточить данные меры в случае стремительного роста заболеваемости. Встречи допускаются в группах не более пяти человек.

