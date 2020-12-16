В Москве задержали мужчину, подозреваемого в нападении на охранника больницы Минобороны РФ

В российской столице задержали мужчину, который подозревается в нападении на охранника больницы Минобороны РФ, расположенной в центре Москвы. По предварительной информации, он пытался попасть на территорию медучреждения через КПП. Инцидентом занимаются следователи и психиатры.



Как сообщает ГСУ СК РФ по Москве, вечером 15 декабря у контрольно-пропускного пункта медицинского учреждения на Гоголевском бульваре было совершено нападение на мужчину, в результате чего он получил колото-резанные ранения. После случившегося было возбуждено уголовное дело по 317-й статье УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).