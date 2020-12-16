В Москве задержали мужчину, подозреваемого в нападении на охранника больницы Минобороны РФ

В российской столице задержали мужчину, который подозревается в нападении на охранника больницы Минобороны РФ, расположенной в центре Москвы. По предварительной информации, он пытался попасть на территорию медучреждения через КПП. Инцидентом занимаются следователи и психиатры.
Как сообщает ГСУ СК РФ по Москве, вечером 15 декабря у контрольно-пропускного пункта медицинского учреждения на Гоголевском бульваре было совершено нападение на мужчину, в результате чего он получил колото-резанные ранения. После случившегося было возбуждено уголовное дело по 317-й статье УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
По данным столичного ведомства, 28-летнего нападавшего, который таким образом пытался пройти на территорию через КПП, задержали. С ним проводятся необходимые следственные действия. Помимо этого, ему будет назначена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник пишет, что местом преступления стал лечебно-диагностический центр министерства обороны России. В ведомстве изданию привели подробности произошедшего, сообщив, что нападение было совершено на охранника военной поликлиники.
«В результате нападения потерпевший получил травму предплечья правой кисти. Охранник доставлен в ведомственное лечебное учреждение, ему оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении Минобороны РФ, которое публикует «Интерфакс».