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«Вы помните, как я в начале года воевал с Россией за эти цены». Белоруссия погасила 200 миллионов долларов долга перед Россией

Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), заявил 15 декабря президент республики Александр Лукашенко.

В октябре Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщил, что перечислил Белоруссии кредит в 500 миллионов долларов из средств ЕФСР. Тогда же минэнерго республики сообщило, что Минск полностью рассчитался с «Газпромом» за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года, однако сумма расчетов не называлась.

«Вы помните, как я в начале года воевал с Россией за эти цены на энергоносители, потому что COVID начался, и где эти деньги взять? Пятьсот миллионов долларов — кредит… дали. Думаю, надо экономику «подтянуть», будет экономика — будет и здравоохранение. И я думал, эти 500 миллионов в экономику вложу, и мы выше 100% сможем ВВП выдать в этом году. Ни одна страна этого не достигла. А тут вторая волна началась, и я 200 миллионов оплатил за газ, чтобы вы в тепле были зиму, а 300 миллионов отдал врачам на COVID», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

В начале сентября Александр Новак, который тогда занимал должность главы Минэнерго РФ, говорил, что премьер-министры России и Белоруссии дали поручения ответственным сторонам проработать погашение задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. Ожидалось, что Белоруссия направит около 330 миллионов долларов из кредита по линии ЕФСР на погашение долга перед «Газпромом».

Между «Газпромом» и «Газпром трансгаз Беларусь» до конца 2020 года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Цена на поставку российского газа в текущем году для Белоруссии составляет 127 долларов за 1 тысячу кубометров.

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Комментарии (6)

Anatolevich
Через год рф объявит - списали долгу в 10 ярдов. Хорошо бы не 150. Пенсионеры рф любят Пу.
Zloi_prohozhiy
"Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга" - ну, теперь-то заживём?
hal9000
У меня тоже в этом году как у Лукаша за все заплачено в балансе все чудненько...даже небольшой кешечек есть...правда перспективы в стране не очень конеЧно..цены растут..бензин продукты услуги медицины образование дорожает..вот мне все говорят да купи ты себе носки нормальные ..я пошел смотрю ексель моксель..345 рублей за пару..ну куда заломили??ну давай по 100р возьму..а тут за 200..я лучше ваще без носков буду ходить..а за сотку там носки лежат так меня даже вороны засмеют если я их надену...короч так и хожу без носков..заболею еще..ковидом..или орви..а моЭт спидом..ну кто его знает..
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