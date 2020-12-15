Смертность в Италии по итогам 2020 года может подняться до уровня Второй мировой из-за COVID-19

В Италии по итогам 2020 года может быть зафиксирован самый высокий уровень смертности со времен Второй мировой войны. Об этом заявил 15 декабря глава Национального института статистики (ISTAT) Джан Карло Бланджардо.



«2020 год еще не закончился, но разумная оценка предполагает, что в этом году мы пересечем порог в 700 тыс. смертей, — приводит его слова РБК. — В последний раз подобное происходило в 1944 году, в разгар Второй мировой войны».

Пандемия коронавируса в Италии унесла в текущем году жизни 65 тыс. пациентов. А в 2019-м умерли 647 тыс. человек.