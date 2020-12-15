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Смертность в Италии по итогам 2020 года может подняться до уровня Второй мировой из-за COVID-19

В Италии по итогам 2020 года может быть зафиксирован самый высокий уровень смертности со времен Второй мировой войны. Об этом заявил 15 декабря глава Национального института статистики (ISTAT) Джан Карло Бланджардо.

«2020 год еще не закончился, но разумная оценка предполагает, что в этом году мы пересечем порог в 700 тыс. смертей, — приводит его слова РБК. — В последний раз подобное происходило в 1944 году, в разгар Второй мировой войны».

Пандемия коронавируса в Италии унесла в текущем году жизни 65 тыс. пациентов. А в 2019-м умерли 647 тыс. человек.

Сейчас, по данным Университета Джонса Хопкинса, Италия находится на 8-м месте в мире по числу заболеваний COVID-19, а по летальности — на 5-м.

Пандемию уже не в первый раз сравнивают с событиями 1940-х. В США число жертв ковида превысило боевые потери во Второй мировой войне. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антонио Гутерриш заявил, что мир стоит «перед лицом крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий».

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Комментарии (2)

vader
А вот если посмотреть их официальный сайт, то картина получается крайне интересная: начиная с 2009 года смертность в Италии только росла, примерно на 0.7% в год в среднем. Такие периоды, когда лет по 10 подряд растет смертность, у них наблюдались до этого в 1980-е и 1950-е. Интересно, с чем это связано, но вряд ли с инфекциями или вирусами. Возможно, смена поколений.
PupkinVasya
Это можно было изложить проще: смертность в Италии в этом году повысилась на 10 процентов.
Последний раз смертность на десять процентов поднималась в Италии во время войны.
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