Лукашенко: Белоруссия создаст свою вакцину от коронавируса за «небольшие деньги»

Президент Белоруссии считает, что его стране под силу создать своей препарат от COVID-19 за «небольшие деньги».



«Нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов [белорусских] рублей (145 миллионов российских рублей. — Прим. ред.)», — цитирует БелТА 15 декабря заявление Александра Лукашенко.

По его словам, вложенные в создание препарата средства окупятся. Белорусский лидер уверен, что страна от коронавируса «никуда не денется», поэтому он рад, что ученые республики «замахнулись» на производство собственной вакцины.