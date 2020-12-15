Лукашенко: Белоруссия создаст свою вакцину от коронавируса за «небольшие деньги»

Президент Белоруссии считает, что его стране под силу создать своей препарат от COVID-19 за «небольшие деньги».
«Нам нужна будет вакцина. Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов [белорусских] рублей (145 миллионов российских рублей. — Прим. ред.)», — цитирует БелТА 15 декабря заявление Александра Лукашенко.
По его словам, вложенные в создание препарата средства окупятся. Белорусский лидер уверен, что страна от коронавируса «никуда не денется», поэтому он рад, что ученые республики «замахнулись» на производство собственной вакцины.
Накануне Лукашенко рассказал о трех путях вакцинирования в Белоруссии: создание своей вакцины, производство в стране российского «Спутника V» или закупка препарата из РФ.
С начала пандемии в Белоруссии выявили 162 тысячи заболевших коронавирусом.