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Лукашенко анонсировал белорусскую вакцину от коронавируса

Президент Белоруссии рассказал о планах республики выпускать собственный препарат от COVID-19.

«Если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься производством собственной вакцины», — цитирует 14 декабря заявление Александра Лукашенко БелТА.

По его словам, белорусские власти рассматривают и вариант производства российской вакцины, а также просто покупку препаратов из России.

Президент Белоруссии уже договорился о тестировании российской вакцины на белорусах. При этом Лукашенко сообщил, что республика оценит и другие препараты.

В Белоруссии в начале пандемии не вводилось никаких ограничений. Например, в республике не приостановили чемпионат по футболу и провели парад Победы 9 мая. Президент Александр Лукашенко заявил, что если бы белорусы пошли на «шаблонные рекомендации ВОЗ», то потеряли бы страну. В июле белорусский лидер даже констатировал победу над COVID-19, однако уже в сентябре страна столкнулась с новой волной пандемии. Лукашенко предположил, что рост заболевших связан с «терками на улицах».

С начала пандемии в Белоруссии выявили 160 тысяч заболевших коронавирусом.

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Комментарии (4)

bombaleilo
Точно...
Это из разряда перехвата Ника и Майка
Skazochny
Престарелые диктаторы соревнуются, кто круче ахинею озвучит
Алекс81
С виду она похожа на картошку и совсем не защищает )))))
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