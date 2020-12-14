Лукашенко анонсировал белорусскую вакцину от коронавируса

Президент Белоруссии рассказал о планах республики выпускать собственный препарат от COVID-19.
«Если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься производством собственной вакцины», — цитирует 14 декабря заявление Александра Лукашенко БелТА.
По его словам, белорусские власти рассматривают и вариант производства российской вакцины, а также просто покупку препаратов из России.
Президент Белоруссии уже договорился о тестировании российской вакцины на белорусах. При этом Лукашенко сообщил, что республика оценит и другие препараты.
В Белоруссии в начале пандемии не вводилось никаких ограничений. Например, в республике не приостановили чемпионат по футболу и провели парад Победы 9 мая. Президент Александр Лукашенко заявил, что если бы белорусы пошли на «шаблонные рекомендации ВОЗ», то потеряли бы страну. В июле белорусский лидер даже констатировал победу над COVID-19, однако уже в сентябре страна столкнулась с новой волной пандемии. Лукашенко предположил, что рост заболевших связан с «терками на улицах».
С начала пандемии в Белоруссии выявили 160 тысяч заболевших коронавирусом.