Лукашенко констатировал победу над коронавирусом «без загона населения в квартиры»
Президент Белоруссии на встрече с активом Минска поделился своим видением эпидемиологической ситуации, призвав не терять бдительности.
«Система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы. <...> Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились», — цитирует 7 июля заявление Александра Лукашенко БелТа.
По его словам, в борьбе с пандемией власти республики «границы не закрывали, население в квартиры не загоняли». Белорусский лидер уверен, что в стране не было паники из-за вируса. Лукашенко также призвал не допустить второй волны COVID-19.
С начала пандемии в Белоруссии выявили 63 804 заболевших коронавирусом. Власти республики не стали вводить жестких ограничений, что Лукашенко обосновал экономическими причинами. Президент неоднократно говорил, что избранный путь помог белорусам избежать «крайнего сценария».