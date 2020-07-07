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07.07.2020 12:46
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Лукашенко констатировал победу над коронавирусом «без загона населения в квартиры»

Президент Белоруссии на встрече с активом Минска поделился своим видением эпидемиологической ситуации, призвав не терять бдительности.

«Система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы. <...> Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились», — цитирует 7 июля заявление Александра Лукашенко БелТа.

По его словам, в борьбе с пандемией власти республики «границы не закрывали, население в квартиры не загоняли». Белорусский лидер уверен, что в стране не было паники из-за вируса. Лукашенко также призвал не допустить второй волны COVID-19.

С начала пандемии в Белоруссии выявили 63 804 заболевших коронавирусом. Власти республики не стали вводить жестких ограничений, что Лукашенко обосновал экономическими причинами. Президент неоднократно говорил, что избранный путь помог белорусам избежать «крайнего сценария».

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