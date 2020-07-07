Лукашенко констатировал победу над коронавирусом «без загона населения в квартиры»

Президент Белоруссии на встрече с активом Минска поделился своим видением эпидемиологической ситуации, призвав не терять бдительности.



«Система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы. <...> Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились», — цитирует 7 июля заявление Александра Лукашенко БелТа.

По его словам, в борьбе с пандемией власти республики «границы не закрывали, население в квартиры не загоняли». Белорусский лидер уверен, что в стране не было паники из-за вируса. Лукашенко также призвал не допустить второй волны COVID-19.