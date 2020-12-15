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Человек из Кемерова отсудил у петербургского импортера 1,6 млн руб. за бракованный кроссовер

Фото: пресс-служба УФССП по Петербургу

Автомобильному импортеру из Петербурга пришлось компенсировать жителю Кемерово бракованный автомобиль, купленный у его дилера в Кемеровской области 8 лет назад. Неполадки нашли уже после окончания гарантии, но суд встал на сторону покупателя.

Как сообщает 15 декабря пресс-служба УФССП по Петербургу, приставам Выборгского района Петербурга поступил исполнительный лист из Кемеровской области. Куйбышевский районный суд Новокузнецка постановил взыскать с петербургского импортера 1,6 миллиона рублей в пользу жителя Кемерово.

В 2012 году мужчина купил у официального дилера в Кемеровской области новый кроссовер, а в 2015 году, после окончания гарантийного срока, у машины начались проблемы. Осмотр показал, что проблема в вариаторе, и его нужно заменить. Стоимость ремонта в автосервисе оценили в 350 тысяч рублей — это почти половина стоимости машины на момент покупки.

Автомобилист попытался договориться с официальным дилером, чтобы те устранили недостаток бесплатно, но ему предложили «в качестве жеста лояльности» оплатить только половину стоимости вариатора. Тогда мужчина пошел в суд, и суд встал на его сторону, присудив выплатить истцу 1,6 миллиона рублей неустойки.

Петербургские приставы уведомили руководство компании-должника об имеющейся задолженности и предупредили о возможных мерах принудительного исполнения. В итоге нужная сумма была списана с банковского счета дилерского центра и переведена взыскателю.

Фото: пресс-служба УФССП по Петербургу

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Комментарии (4)

PROM
красавчик, всё правильно сделал. жаль марку не указали
ash364
Марку и модель самобеглой коляски написать вам, конечно, было сложно. Люди не только из Кемерова должны знать своих героев-автоцентры,типа как в Москве АТЦ Москва ;-)
Пусть пропесочат в песочниц ах страны спб авто и ок авто.
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