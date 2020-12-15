Дважды за последние часы в Петербурге рабочим пришлось восстанавливать электрику на улицах после проезда неаккуратных водителей.
На Планерной улице, напротив дома 25/2, около 23:20 красный тягач с негабаритным грузом в сопровождении «Лады Ларгуса» сбил столб уличного освещения, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». По его словам, водитель вышел, посмотрел и уехал. После ДТП обе машины направились на соседнюю заправку.
Пресс-служба СПб ГБУ «Ленсвет» информирует, что после поступления заявки на место ДТП к 0:40 15 декабря прибыла бригада работников предприятия. С 0:07 до 0:52 они временно обесточили электроснабжение участка Планерной улицы, осмотрели сети, демонтировали опору. «На работе уличного освещения происшествие не отразилось. Остальные светильники по Планерной улице работают в полном объёме. Новая опора будет установлена в светлое время», — отмечается в сообщении.
За несколько часов до этого в Красном Селе водитель фуры с номерами Татарстана при повороте с проспекта Ленина на Гвардейскую улицу не рассчитал габариты и сломал светофор. Теперь светофор развёрнут таким образом, что пешеходы его увидеть не могут, отмечают очевидцы в группе «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте».
Водитель уехал, но его нашли в километре от места ДТП. «Ему сообщили о том, что правильно будет вернуться и, вызвав сотрудников ГИБДД, оформить ДТП. Всё равно оплатит страховая компания, а он останется с ВУ. Надеемся, что он прислушается к полезному совету», — отмечают в «Коллапсе».