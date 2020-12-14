Оживление у главного здания РНБ на Садовой около половины четвёртого дня застал фотограф «Фонтанки». Сотрудники Росгвардии под руки усаживали в служебный автомобиль мужчину средних лет в приметной красной куртке. Воодушевления от предстоящей поездки он не выказывал, но и нарушителем на первый взгляд не выглядел — по крайней мере, маска была на нём.

Разнообразие в размеренный день Российской национальной библиотеки в центре Петербурга 14 декабря внёс настырный посетитель. Его попытка дорваться до книжных стеллажей вынудила сотрудников нажать тревожную кнопку.

Как уточнили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, наряд группы задержания прибыл на Садовую после того, как сотрудники библиотеки не смогли своими силами остановить посетителя и нажали кнопку тревожной сигнализации. Мужчина порывался зайти в РНБ в состоянии алкогольного опьянения, позабыв о том, что с октября библиотека принимает читателей в ограниченном режиме и по предварительной записи.



Нарушителя спокойствия передали для разбирательства в ближайший отдел полиции.



Чтением себя он всё же обеспечил. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что 40-летний горожанин получил два протокола: о мелком хулиганстве и неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов.