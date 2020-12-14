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Торговые сети и производители сахара и масла подпишут соглашение о ценах

Соглашение между ретейлерами и производителями будет подписано уже на этой неделе.

«Соглашения торговых сетей с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен будут подписаны 18 декабря», — сообщает 14 декабря ТАСС со ссылкой на источник, близкий к обсуждению условий договора.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников также рассказал об этом шаге. «В качестве мер оперативного реагирования провели переговоры с союзами производителей и розничными торговыми сетями. До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями», — цитирует заявление министра сайт правительства. По его словам, такое решение приведет к «снижению цен». Соглашение будет действовать до конца первого квартала 2021 года.

Масложировой союз России уже зафиксировал снижение отпускных цен на подсолнечное масло.

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили россияне. Затем премьер Михаил Мишустин потребовал от торговых сетей не наживаться на людях.

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Комментарии (5)

efela
А чего не на соль и спички цены решили отрегулировать?
На них денег еще меньше тратят "дорогие россияне".
Anatolevich
Поварята, массажисты и гимнасты бьются за цену, но только производителям масла и сахара бабки не нужны. Затраты ноль, зарплаты платить не нужно, сырьё даром.
kоt-obormot
Очередная череда ярких побед!
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