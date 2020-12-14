Торговые сети и производители сахара и масла подпишут соглашение о ценах

Соглашение между ретейлерами и производителями будет подписано уже на этой неделе.
«Соглашения торговых сетей с производителями сахара и подсолнечного масла для стабилизации цен будут подписаны 18 декабря», — сообщает 14 декабря ТАСС со ссылкой на источник, близкий к обсуждению условий договора.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников также рассказал об этом шаге. «В качестве мер оперативного реагирования провели переговоры с союзами производителей и розничными торговыми сетями. До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями сахара и подсолнечного масла и розничными сетями», — цитирует заявление министра сайт правительства. По его словам, такое решение приведет к «снижению цен». Соглашение будет действовать до конца первого квартала 2021 года.
Масложировой союз России уже зафиксировал снижение отпускных цен на подсолнечное масло.
Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили россияне. Затем премьер Михаил Мишустин потребовал от торговых сетей не наживаться на людях.