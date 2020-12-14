Масложировой союз заявил о снижении цен на масло после возмущения Путина

Участники рынка зафиксировали снижение опускных цен на подсолнечное масло.



«Цены уже начали падать, учитывая, что все меры регулирования озвучены», — цитирует 14 декабря заявление директора Масложирового союза России Михаила Мальцева ТАСС.

По его словам, увеличение экспортных пошлин также будет способствовать нормализации стоимости сырья. После этого переработчики снизят отпускные цены на масло, что по ценникам в магазинах заметят и покупатели.

Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили россияне. Затем премьер Михаил Мишустин потребовал от торговых сетей не наживаться на людях.