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СМИ: На пляже в Новороссийске нашли тело жителя Армавира, убившего свою девушку и ее девятилетнего брата

Тело предположительно Ашина Гусейнова нашли 14 декабря, его прибило к берегу Черного моря в районе Новороссийска. На месте обнаружения тела работают представители правоохранительных органов, сообщает издание «Подъём».

Как писала «Фонтанка», Гусейнов убил 11 декабря свою 26-летнюю девушку, с которой проживал на съёмной квартире, а затем поехал в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью убил её 9-летнего брата.

Мужчина убил девушку несколькими ударами по голове. После этого он поместил ее тело в наполненную ванную и записал на фоне трупа видеообращение с признанием. В обращении он также призвал молодых людей заниматься самореализацией, «а не вот этим вот», указывая на тело в алой воде.

Машину, на которой скрылся Гусейнов, он бросил на берегу моря в Сочи. Там её нашли сотрудники полиции и СК.

Поиски мужчины продолжались три дня, в том числе и в акватории Черного моря.

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Комментарии (8)

rumet
самореализовался...
с родаков, взрастивших упыря - ущерб родным убитых взыскать бы следовало.
vic_5e4cd1938d1a8
Утопился бы сразу сам, никого не убивая ...
Komarinsk2019
Только пусть это точно будет он! Такой мог и кого-то похожего вместо себя утопить!
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