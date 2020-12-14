СМИ: На пляже в Новороссийске нашли тело жителя Армавира, убившего свою девушку и ее девятилетнего брата

Тело предположительно Ашина Гусейнова нашли 14 декабря, его прибило к берегу Черного моря в районе Новороссийска. На месте обнаружения тела работают представители правоохранительных органов, сообщает издание «Подъём».



Как писала «Фонтанка», Гусейнов убил 11 декабря свою 26-летнюю девушку, с которой проживал на съёмной квартире, а затем поехал в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью убил её 9-летнего брата.



Мужчина убил девушку несколькими ударами по голове. После этого он поместил ее тело в наполненную ванную и записал на фоне трупа видеообращение с признанием. В обращении он также призвал молодых людей заниматься самореализацией, «а не вот этим вот», указывая на тело в алой воде.

