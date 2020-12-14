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Больше сотни молодых математиков в Петербурге получили премии и стипендии

В Петербурге 99 студентов и четверо учёных получили стипендии и премии проекта по поддержке молодых математиков «Математическая прогрессия», которую реализуют Санкт-Петербургский государственный университет и «Газпром нефть».

Организованная компанией программа социальных инвестиций «Родные города» с 2013 года выступает партнером математической лаборатории имени П. Л. Чебышёва СПбГУ, с 2015 года совместно с лабораторией реализуется всероссийский проект поддержки одаренной молодежи «Математическая прогрессия». Способные школьники получают возможность поступления в СПбГУ, лучшим студентам предоставляются именные стипендии, молодым ученым — гранты и стажировки, а научным коллективам — финансирование исследований. Один из лауреатов 2020 года — студент первого курса СПбГУ Алексей Львов — стал золотым призером Международной математической олимпиады. Среди первых «выпускников» проекта — Александр Логунов, который по окончании СПбГУ получил премию Клэя, вторую по значимости мировую награду в математике. При участии «Родных городов» на базе лаборатории в 2019 году был создан факультет математики и компьютерных наук СПбГУ и запущена программа магистратуры «Современная математика», скоро будет открыта аспирантура, создается Лаборатория индустриальной математики имени Л. В. Канторовича.

«Большинство наших преподавателей оканчивали аспирантуру за границей или работали там, но сейчас вернулись. Это очень важный показатель как для лаборатории, так и для российской науки в целом. В свою очередь, мы стали известны за рубежом, к нам охотно едут известные ученые из разных стран», — отмечает Станислав Смирнов, научный руководитель лаборатории имени П. Л. Чебышёва и факультета математики и компьютерных наук СПбГУ, лауреат премии Филдса.

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