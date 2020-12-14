Больше сотни молодых математиков в Петербурге получили премии и стипендии

В Петербурге 99 студентов и четверо учёных получили стипендии и премии проекта по поддержке молодых математиков «Математическая прогрессия», которую реализуют Санкт-Петербургский государственный университет и «Газпром нефть».
Организованная компанией программа социальных инвестиций «Родные города» с 2013 года выступает партнером математической лаборатории имени
«Большинство наших преподавателей оканчивали аспирантуру за границей или работали там, но сейчас вернулись. Это очень важный показатель как для лаборатории, так и для российской науки в целом. В свою очередь, мы стали известны за рубежом, к нам охотно едут известные ученые из разных стран», — отмечает Станислав Смирнов, научный руководитель лаборатории имени