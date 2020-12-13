На индийском заводе по производству iPhone случились погромы после того, как рабочим задержали зарплату. Об этом 13 декабря сообщают местные СМИ.



Настоящий бунт был устроен на заводе, принадлежащем Wistron Corporation, на котором собирается техника Apple в Индии. На видеозаписях толпа людей бьёт стёкла завода, сжигает перевернутые машины и разряжает огнетушители.



Как сообщает The Times of India, инцидент начался рано утром в субботу. Рабочим снизили зарплату, они начали обсуждать это в заводском цехе. Позже ситуация накалилась.

