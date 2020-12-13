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Сборщики iPhone в Индии устроили бунт из-за задержки зарплаты

На индийском заводе по производству iPhone случились погромы после того, как рабочим задержали зарплату. Об этом 13 декабря сообщают местные СМИ.

Настоящий бунт был устроен на заводе, принадлежащем Wistron Corporation, на котором собирается техника Apple в Индии. На видеозаписях толпа людей бьёт стёкла завода, сжигает перевернутые машины и разряжает огнетушители.

Как сообщает The Times of India, инцидент начался рано утром в субботу. Рабочим снизили зарплату, они начали обсуждать это в заводском цехе. Позже ситуация накалилась.

Сотрудники отправились в отдел кадров и потребовали выплату за несколько месяцев. После отказа несколько работников начали портить офисные помещения. Погромы переросли в масштабные беспорядки, в которых, по данным индийского телевидения, участвовало около 2000 сотрудников.

Сейчас ведётся расследование инцидента, а рабочих, попавших на камеру видеонаблюдения, грозятся арестовать.

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Комментарии (9)

Рип
Учитесь постоять за себя и родных !!!
260569221
Так... срочно отправить Росгвардию и ОМОН В Индию!!! Пускай узнаю что такое Россия
dozer_666
Переведите кто-нибудь, что там этот подстрекатель кричит?
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