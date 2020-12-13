На индийском заводе по производству iPhone случились погромы после того, как рабочим задержали зарплату. Об этом 13 декабря сообщают местные СМИ.
Настоящий бунт был устроен на заводе, принадлежащем Wistron Corporation, на котором собирается техника Apple в Индии. На видеозаписях толпа людей бьёт стёкла завода, сжигает перевернутые машины и разряжает огнетушители.
Как сообщает The Times of India, инцидент начался рано утром в субботу. Рабочим снизили зарплату, они начали обсуждать это в заводском цехе. Позже ситуация накалилась.
Karnataka: #Violence at iPhone production plant run by Taiwan-based #Wistron Corp at Narasapura (in Kolar district) near #Bengaluru.— TOI Bengaluru (@TOIBengaluru) December 12, 2020
Employees allege they have not been paid properly. pic.twitter.com/GKbeFeyRKc
Сотрудники отправились в отдел кадров и потребовали выплату за несколько месяцев. После отказа несколько работников начали портить офисные помещения. Погромы переросли в масштабные беспорядки, в которых, по данным индийского телевидения, участвовало около 2000 сотрудников.
Сейчас ведётся расследование инцидента, а рабочих, попавших на камеру видеонаблюдения, грозятся арестовать.