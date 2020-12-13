FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.12р88.77р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
2
Печать

На Московском проспекте огнём охвачены 200 квадратных метров здания

Спасатели тушат пожар в Адмиралтейском районе Петербурга днём 13 декабря. Сообщение о возгорании на Московском проспекте, 83, поступило на пульт в 13.27, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.

На месте было установлено, что горит здание автосервиса. Общая площадь, охваченная огнём, составляет 200 квадратных метров. К тушению привлечены 4 единицы техники и 19 человек личного состава.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Papsik
Родной край нужно знать: это Московский район!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний