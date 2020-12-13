Лидер группировки «Ленинград» музыкант Сергей Шнуров объявил в своём Instagram, что готовится стать папой. Пост опубликован 13 декабря. Событию Шнуров посвятил трогательный отцовский стих.
С живописных ты сошла картин.
Не пойму, за что мне это счастье?
Нам пошёл на пользу карантин,
Ближе стали наши с тобой части.
От любви, среди ночей и дён*,
Мы смыкались дуговою сваркой,
И теперь ребёночка мы ждём,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, ещё кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой.
Ребёнка от 47-летнего Сергея Шнурова ждёт дочь уральского миллиардера Ольга Абрамова, с ней музыкант с 2018 года. Лидер «Ленинграда» станет отцом уже в третий раз. Его старшей дочери Серафиме от первого брака 27 лет, младшему сыну Аполлону от второй жены 20 лет.