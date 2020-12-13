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«Нам пошёл на пользу карантин». Сергей Шнуров объявил о том, что снова готовится стать отцом

Лидер группировки «Ленинград» музыкант Сергей Шнуров объявил в своём Instagram, что готовится стать папой. Пост опубликован 13 декабря. Событию Шнуров посвятил трогательный отцовский стих.

С живописных ты сошла картин.

Не пойму, за что мне это счастье?

Нам пошёл на пользу карантин,

Ближе стали наши с тобой части.

От любви, среди ночей и дён*,

Мы смыкались дуговою сваркой,

И теперь ребёночка мы ждём,

Нежно обниму я вас и жарко.

Представляю маленькие ножки,

Глазки, попку, ну и носик кнопкой.

Будет трое нас, да, ещё кошки,

И в улыбке расплываюсь робкой.

Ребёнка от 47-летнего Сергея Шнурова ждёт дочь уральского миллиардера Ольга Абрамова, с ней музыкант с 2018 года. Лидер «Ленинграда» станет отцом уже в третий раз. Его старшей дочери Серафиме от первого брака 27 лет, младшему сыну Аполлону от второй жены 20 лет.

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Комментарии (11)

iayaaz
как только Шнуров вступил в партию "Рост" - он потерял (лично для меня) всякую культурную ценность...
Nationalverrater_2
стишки для детей ,написанные Маяковским - гораздо лучше. Орфей и лабух офисного стада - в творческом кризисе.
Piter Russo
Человек счастлив - порадуйтесь за него.. а не желчь выливайте свою в комментариях.
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