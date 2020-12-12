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Учёные обнаружили способность зубной пасты убивать коронавирус за 2 минуты. Исследование заказал производитель

Американские ученые из школы общественного здравоохранения Ратгерского университета исследовали простой способ убить коронавирус за 2 минуты — почистить зубы с помощью пасты с цинком и фторидом олова. Ноу-хау широко разошлось по мировым СМИ 12 декабря. Заказчиком работы выступил производитель Colgate-Palmolive.

Как следует из опубликованного в профильном издании Dental Tribune отчета, ученые пришли к заключению, что некоторые марки зубной пасты ввиду особенностей своего химического состава способны нейтрализовать новый коронавирус на 99,9% в течение двух минут после использования.

Colgate также спонсировала клиническое исследование с участием около 50 человек, госпитализированных с COVID-19. Исследование продемонстрировало способность определенных жидкостей для полоскания рта с хлоридом цетилпиридиния временно снижать вирусную нагрузку во рту.

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Комментарии (41)

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Ах! Я-то всё думаю почему заболеть никак не могу - а всё дело лишь в том, что зубы ежедневно чищу. Вот уж полезная привычка! 😂 Клоунада!
снегурочка
Замечательные комментарии. Рассмешили😊
Dmitry-spb
Можно еще полония и урана добавить в пасту, кроме цинка, фтора и олова :). И ртути на всякий случай. Будет 99,99999% эффективность против вируса!
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