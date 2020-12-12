Учёные обнаружили способность зубной пасты убивать коронавирус за 2 минуты. Исследование заказал производитель

Американские ученые из школы общественного здравоохранения Ратгерского университета исследовали простой способ убить коронавирус за 2 минуты — почистить зубы с помощью пасты с цинком и фторидом олова. Ноу-хау широко разошлось по мировым СМИ 12 декабря. Заказчиком работы выступил производитель Colgate-Palmolive.



Как следует из опубликованного в профильном издании Dental Tribune отчета, ученые пришли к заключению, что некоторые марки зубной пасты ввиду особенностей своего химического состава способны нейтрализовать новый коронавирус на 99,9% в течение двух минут после использования.