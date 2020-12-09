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Палата представителей США поддержала оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Палата американского конгресса одобрили новый военный бюджет на 2021 год.

«Палата представителей подавляющим большинством голосов одобрила масштабный законопроект об обороне после угрозы вето со стороны президента Дональда Трампа. <...> Голосование, которое закончилось с результатом 335–78, стало серьезным ударом для президента», — сообщает 9 декабря CNN.

В тексте документа упоминается и проект российского газопровода: «...разъяснить и расширить санкции в отношении строительства проектов «Северный поток-2» или «Турецкий поток». В частности, предлагается наказывать всех, кто помогает в работе трубоукладочных судов, например продает, арендует, чинит и даже страхует такие объекты. При этом из финальной версии законопроекта убрали некоторые пункты. Например, раньше там упоминались компании, предоставляющие портовые сооружения или швартовые услуги.

В Германии накануне подсчитали, что 120 компаний из 12 европейских стран могут попасть под санкции.

Газопровод «Северный поток-2» создан для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих стран выдали разрешения на реализацию проекта. 1 октября Дания разрешила эксплуатацию сооружения на континентальном шельфе.

США выступают против проекта, так как рассчитывают продвигать в Европе свой сжиженный природный газ. В октябре Вашингтон расширил санкции в отношении «Северного потока-2», распространив их на компании, которые предоставляют услуги судам, занимающимся укладкой газопровода. На прошлой неделе немецкое агентство DPA сообщило, что американские власти связываются с европейскими компаниями, участвующими в проекте, и предупреждают их об угрозе санкций.

В октябре Восточный комитет немецкой экономики выразил обеспокоенность по поводу планов введения США новых экстерриториальных санкций против «Северного потока-2» и призвал отказаться от этих намерений. В середине ноября правительство Германии вновь обозначило перед США свою позицию о том, что экстерриториальные санкции против проекта неприемлемы. В Берлине также заявили, что будут координировать дальнейшие действия с европейскими партнерами, Европейской комиссией и компаниями, участвующими в строительстве газопровода.

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Комментарии (1)

Antoha
У либеральной обесчественности сегодня просто праздник какой то !)
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