Палата представителей США поддержала оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Палата американского конгресса одобрили новый военный бюджет на 2021 год.
«Палата представителей подавляющим большинством голосов одобрила масштабный законопроект об обороне после угрозы вето со стороны президента Дональда Трампа. <...> Голосование, которое закончилось с результатом 335–78, стало серьезным ударом для президента», — сообщает 9 декабря CNN.
В тексте документа упоминается и проект российского газопровода: «...разъяснить и расширить санкции в отношении строительства проектов «Северный поток-2» или «Турецкий поток». В частности, предлагается наказывать всех, кто помогает в работе трубоукладочных судов, например продает, арендует, чинит и даже страхует такие объекты. При этом из финальной версии законопроекта убрали некоторые пункты. Например, раньше там упоминались компании, предоставляющие портовые сооружения или швартовые услуги.
В Германии накануне подсчитали, что 120 компаний из 12 европейских стран могут попасть под санкции.