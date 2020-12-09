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25 метровый факел на фоне сугробов. В Оренбургской области горит буровая

МЧС тушит загоревшуюся буровую на Таллинском месторождении-2 в Оренбургской области.

Ведомство 9 декабря показывает, как происходит факельное горение газового фонтана буровой скважины на площади 100 кв.м

МЧС России

По данным МЧС высота факела - 25 метров. Его тушат по второму номеру сложности. По предварительной информации пострадал 1 человек.

При этом местные власти уверены, что пожар не несет угрозы населенным пунктам по соседству.

Для контроля экологической обстановки выехала Бузулукская специализированая лаборатория обеспечения государственного экологического надзора.

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