Экс-глава космической программы Израиля заявил, что инопланетяне существуют. Но просят пока не рассказывать о подземных базах на Марсе

Бывший глава израильской программы по космической безопасности и генерал в отставке Хаим Эшед заявил, что пришельцы давно поддерживают контакт с землянами. Об этом 8 декабря пишет Jerusalem Post.



Как сообщает издание, тайны инопланетных контактов 87-летний Эшед раскрыл в интервью газете Yediot Aharonot. По его словам, власти США и Израиля сотрудничают с пришельцами на протяжении многих лет: заключены некие соглашения для изучения «ткани вселенной», на Марсе есть подземные базы, где американские космонавты встречаются с представителями внеземных цивилизаций.

