Экс-глава космической программы Израиля заявил, что инопланетяне существуют. Но просят пока не рассказывать о подземных базах на Марсе

Бывший глава израильской программы по космической безопасности и генерал в отставке Хаим Эшед заявил, что пришельцы давно поддерживают контакт с землянами. Об этом 8 декабря пишет Jerusalem Post.
Как сообщает издание, тайны инопланетных контактов 87-летний Эшед раскрыл в интервью газете Yediot Aharonot. По его словам, власти США и Израиля сотрудничают с пришельцами на протяжении многих лет: заключены некие соглашения для изучения «ткани вселенной», на Марсе есть подземные базы, где американские космонавты встречаются с представителями внеземных цивилизаций.
Эшед настаивает, что существование пришельцев держится в секрете, поскольку «человечество ещё не готово». Это, по его заявлению, позиция Галактической Федерации, которая опасается массовой истерии. Именно поэтому её представители якобы остановили едва не проболтавшегося Дональда Трампа.
Хаим Эшед возглавлял программу космической безопасности Израиля почти 30 лет - с 1981 по 2010 годы, трижды становился лауреатом премии безопасности Израиля, которую вручает президент страны. Сейчас он профессор и заявляет, что достаточно уважаем в академических кругах, чтобы открыто говорить о том, за что пять лет назад его бы отправили в больницу. «Мне нечего терять. Я получил ученые степени и награды, меня уважают в зарубежных университетах», - объясняет Эшед свою откровенность.