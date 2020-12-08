ЕС усилит визовый контроль и ужесточит подход к сбору биометрических данных

Совет Евросоюза и Европарламент согласовали во вторник промежуточное соглашение об усилении единой европейской Визовой информационной системы (VIS), которая используется для регистрации и проверки лиц, подающих заявление на получение краткосрочной визы для въезда в Шенгенскую зону.
В сообщении на сайте Совета ЕС отмечается, что это «ответ на меняющиеся миграционные вызовы и риски в сфере безопасности ЕС».
В частности, изменится подход к биометрическим данным. Новая база будет оперировать не оцифрованными бумажными фото, а только цифровыми снимками высокого разрешения, подходящими под требования программ по распознаванию лиц. Детям отпечатки для шенгенской визы придётся сдавать не с двенадцати лет, а уже с шести.
Согласно предложенным новым правилам, VIS будет включать не только информацию о краткосрочных визах, как и раньше, но также будет охватывать долгосрочные визы и разрешения на проживание, поскольку эти документы позволяют свободное передвижение по Шенгенской зоне.
Перед выдачей визы или вида на жительство новые правила позволят проводить расширенную проверку биографических данных заявителя в соответствующих базах данных по безопасности и миграции, включая Шенгенскую информационную систему (SIS), систему въезда-выезда (EES), Европейскую систему авторизации туристической информации, миграционную базу всех просителей политического убежища Eurodac, данные Европола и т.д. Сейчас проверка заявителей по базам проводится выборочно.
Окончательно документ будет утверждён позже, после ряда юридических согласований.