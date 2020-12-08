ЕС усилит визовый контроль и ужесточит подход к сбору биометрических данных

Совет Евросоюза и Европарламент согласовали во вторник промежуточное соглашение об усилении единой европейской Визовой информационной системы (VIS), которая используется для регистрации и проверки лиц, подающих заявление на получение краткосрочной визы для въезда в Шенгенскую зону.

В сообщении на сайте Совета ЕС отмечается, что это «ответ на меняющиеся миграционные вызовы и риски в сфере безопасности ЕС».

В частности, изменится подход к биометрическим данным. Новая база будет оперировать не оцифрованными бумажными фото, а только цифровыми снимками высокого разрешения, подходящими под требования программ по распознаванию лиц. Детям отпечатки для шенгенской визы придётся сдавать не с двенадцати лет, а уже с шести.