Католикам из-за пандемии пообещали отпущение грехов не выходя из дома

Католическая церковь дарует индульгенцию всем, кто покается в течение года. Об отпущении грехов при выполнении трёх условий, вне зависимости от места пребывания, заявил 8 декабря Папа Римский Франциск.

«В нынешнем контексте чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих и страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома», — заверили в Ватикане (цитата по ТАСС).

От грехов смогут избавиться те, кто покаялся, «при намерении, как только возможно, выполнить три условия, дома ли или в другом месте вынужденного нахождения, — исповедь, причащение и молитва».

