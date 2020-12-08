FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -3
74.25р89.97р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Католикам из-за пандемии пообещали отпущение грехов не выходя из дома

Католическая церковь дарует индульгенцию всем, кто покается в течение года. Об отпущении грехов при выполнении трёх условий, вне зависимости от места пребывания, заявил 8 декабря Папа Римский Франциск.

«В нынешнем контексте чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих и страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома», — заверили в Ватикане (цитата по ТАСС).

От грехов смогут избавиться те, кто покаялся, «при намерении, как только возможно, выполнить три условия, дома ли или в другом месте вынужденного нахождения, — исповедь, причащение и молитва».

Понтифик, выступая 8 декабря, подчеркнул, что важно соблюдать противоэпидемические правила, установленные властями. В день Непорочного зачатия Девы Марии он неожиданно для всех возложил венок к статуе Богоматери на площади Испании рано утром, когда на улицах никого не было.

Обычно Римско-католическая церковь массово отпускает грехи в так называемые юбилейные годы, которые проходят каждые 25 лет. Понтифики могут объявлять их и вне очереди. Специальный год святого Иосифа в католической церкви начинается во вторник и продлится год — до 8 декабря 2021 года.

Ранее в этом году, согласно постановлению Апостольской пенитенциарии, одного из трех трибуналов Римской курии, который ведает индульгенциями, уже отпускались грехи больным коронавирусом и медикам.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Игорь Полетаев
Вот это клиентоориентрованность.
Antoha
Акцияяяя!!))
gramm
Пообещали не выходя?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний