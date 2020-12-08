Католикам из-за пандемии пообещали отпущение грехов не выходя из дома

Католическая церковь дарует индульгенцию всем, кто покается в течение года. Об отпущении грехов при выполнении трёх условий, вне зависимости от места пребывания, заявил 8 декабря Папа Римский Франциск.
«В нынешнем контексте чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих и страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома», — заверили в Ватикане (цитата по ТАСС).
От грехов смогут избавиться те, кто покаялся, «при намерении, как только возможно, выполнить три условия, дома ли или в другом месте вынужденного нахождения, — исповедь, причащение и молитва».
Понтифик, выступая 8 декабря, подчеркнул, что важно соблюдать противоэпидемические правила, установленные властями. В день Непорочного зачатия Девы Марии он неожиданно для всех возложил венок к статуе Богоматери на площади Испании рано утром, когда на улицах никого не было.
Обычно Римско-католическая церковь массово отпускает грехи в так называемые юбилейные годы, которые проходят каждые 25 лет. Понтифики могут объявлять их и вне очереди. Специальный год святого Иосифа в католической церкви начинается во вторник и продлится год — до 8 декабря 2021 года.
Ранее в этом году, согласно постановлению Апостольской пенитенциарии, одного из трех трибуналов Римской курии, который ведает индульгенциями, уже отпускались грехи больным коронавирусом и медикам.