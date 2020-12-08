Заморозку пенсий официально продлили до 2023-го. Закон подписал Владимир Путин

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Это означает, что 6%-ные взносы от зарплат россиян будут отправляться на выплаты нынешним пенсионерам еще в течение трех лет. Нововведение касается всех россиян моложе 1967 года рождения, подавших заявление о формировании накопительной пенсии в Пенсионный фонд.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в конце сентября 2020 года, в конце октября его в первом чтении приняла Госдума. В финансово-экономическом обосновании указано, что продление моратория позволит сэкономить в 2023 году около 670 млрд рублей.



Как ранее писала «Фонтанка», вероятно, что «временная заморозка» будет продлеваться и дальше. Пока наблюдается сложная демографическая ситуация, а экономика показывает весьма скромные темпы роста, сложно представить себе разморозку без серьезного ущерба для нынешних пенсионеров или без роста дотаций Пенсионному фонду со стороны федерального бюджета.

