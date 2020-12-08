FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -3
74.25р89.97р
Что закрыто в СПБ с 4 декабряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
9
Печать

Заморозку пенсий официально продлили до 2023-го. Закон подписал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий «заморозку» накопительной пенсии до 2023 года. Соответствующий документ опубликован 8 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Это означает, что 6%-ные взносы от зарплат россиян будут отправляться на выплаты нынешним пенсионерам еще в течение трех лет. Нововведение касается всех россиян моложе 1967 года рождения, подавших заявление о формировании накопительной пенсии в Пенсионный фонд.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в конце сентября 2020 года, в конце октября его в первом чтении приняла Госдума. В финансово-экономическом обосновании указано, что продление моратория позволит сэкономить в 2023 году около 670 млрд рублей.

Как ранее писала «Фонтанка», вероятно, что «временная заморозка» будет продлеваться и дальше. Пока наблюдается сложная демографическая ситуация, а экономика показывает весьма скромные темпы роста, сложно представить себе разморозку без серьезного ущерба для нынешних пенсионеров или без роста дотаций Пенсионному фонду со стороны федерального бюджета.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

kusto
«продление моратория позволит сэкономить» - забавно, когда воровство денег называют экономией. А потом эти же деньги выделят Газпрому или Роснефти для попила.
Cashmare
"Нововведение касается всех россиян моложе 1967 года рождения, подавших заявление о формировании накопительной пенсии в Пенсионный фонд"
а можно как-то отозвать это заявление и не платить 6%?
264508851
Много что поменялось: Конституция, Трамп на Байдена, цены в магазинах и тарифы ЖКХ. Остаются прежними лишь идолы "Современной Раши" - глупые и немотивированные решения местных владык и держиморды, взносы и цари. p.s.: ...еще социальные болезни (например: бедность, дороги), проблемы демографии и услуги здравоохранения (не путать с 'лечением'!) и образования (не путать - с 'обучением'!), что = const'
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний