Экс-полицейские в Петербурге отделались условными сроками за подброшенные наркотики и вымогательство у несчастного влюбленного

Невский районный суд вынес приговор Сергею Володченко, Максиму Гулемпинченко (на 2019 год сотруднику отдельной роты патрульно-постовой службы и оперуполномоченному 75-го отдела соответственно), обвиняемым в вымогательстве и превышении должностных полномочий, а также их экс-коллеге Анатолию Лебединскому как соучастнику по вымогательству.
В июля 2019 года они были задержаны в Невском районе после заявления 24-летнего мужчины, сына небедных родителей и игрока на криптобирже. Мужчина рассказывал в полиции о том, что несколько недель переписывался в соцсетях с девушкой Лизой, а когда приехал на свидание на Искровский, то встретила его не прелестница, а сотрудники полиции. Они «нашли» у него в кармане наркотики и потребовали полмиллиона. Сторговались на 400 тысяч, из которых полицейские получили 394 тысячи рублей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 8 декабря, в суде также было озвучено, что Гулемпинченко и Володченко на Складской улице задержали девушку, которая пришла за «закладкой». Полицейские сами распотрошили место, где были спрятаны наркотики, и положили пакетик в карман задержанной, где потом под протокол его и «нашли».
Подсудимые вину признали.
Суд приговорил Володченко и Гулемпинченко к 6 годам условно с испытательным сроком 5 лет. Оба лишены права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2,5 года. Лебединскому дали 3 года условно с испытательным сроком 4 года.