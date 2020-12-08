Экс-полицейские в Петербурге отделались условными сроками за подброшенные наркотики и вымогательство у несчастного влюбленного

Невский районный суд вынес приговор Сергею Володченко, Максиму Гулемпинченко (на 2019 год сотруднику отдельной роты патрульно-постовой службы и оперуполномоченному 75-го отдела соответственно), обвиняемым в вымогательстве и превышении должностных полномочий, а также их экс-коллеге Анатолию Лебединскому как соучастнику по вымогательству.



В июля 2019 года они были задержаны в Невском районе после заявления 24-летнего мужчины, сына небедных родителей и игрока на криптобирже. Мужчина рассказывал в полиции о том, что несколько недель переписывался в соцсетях с девушкой Лизой, а когда приехал на свидание на Искровский, то встретила его не прелестница, а сотрудники полиции. Они «нашли» у него в кармане наркотики и потребовали полмиллиона. Сторговались на 400 тысяч, из которых полицейские получили 394 тысячи рублей.

