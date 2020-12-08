Неаккуратный большегруз расплескал содержимое кузова по платной дороге, тем самым ненадолго затормозив автомобильное движение. Очевидцы сняли на камеру последствия случившегося.
По словам свидетелей происшествия, утром 8 декабря на участке ЗСД между съездом с Васильевского острова и мостом через Корабельный фарватер из КАМАЗа вытекло нечто жидкое, похожее на бетон. Очевидцы уточнили, что загрязнены оказались порядка ста метров одной из полос. Снимки с места события опубликованы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Ролик также разместило издание 47news.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», на платной трассе был разлит жидкий грунт. На время его уборки закрывали одну полосу. Автомобилистов оповестили о ситуации через табло и мобильное приложение. К полудню участок ЗСД очистили от загрязнения. Движение осуществляется в штатном режиме.